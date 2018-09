Leopoldsburg -

De eerste steen is gelegd van de nieuwe brandweerkazerne in Leopoldsburg. De brandweerkorpsen moesten 30 jaar aandringen want, de oude kazerne was te klein en verouderd. De brandweerzone Noord-Limburg investeerde zo'n 4 miljoen euro in de nieuwe kazerne gelegen op de Michellaan die in februari 2019 klaar gaat zijn.