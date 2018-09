Van Snick grijpt naast brons op WK judo

Charline Van Snick heeft België vrijdag geen eerste medaille kunnen bezorgen op het WK judo in het Azerbeidzjaanse Bakoe. In de klasse tot 52 kg verloor ze het duel om brons.

De Luikse (IJF 9) botste in de finale van de herkansingen op de Française Amandine Buchard, het nummer 1 op de ranking. Die haalde het na vier minuten wedstrijd met een waza-ari, waardoor Van Snick op de vijfde plaats strandde.

Eerder op de dag had de 28-jarige Van Snick de Britse Chelsie Giles (IJF 20) met ippon verslagen en aansluitend de Mongoolse Khorloodoi Bishrelt (IJF 41) met waza-ari. In haar derde kamp, de kwartfinale, verloor ze met ippon van de Braziliaanse Erika Miranda (IJ 4). Daarna was ze in de eerste herkansingsronde met waza-ari te sterk voor de Russische Natalia Kuziutina (IJF 3).

De wereldtitel in de klasse tot 52 kg ging vrijdag naar de 18-jarige Japanse Uta Abe (IJF 5). Zij versloeg haar 24-jarige landgenote en titelverdedigster Ai Shishime (IJF 10) in de golden score met ippon.

Voor Charline Van Snick is 2018 haar tweede volledige seizoen in de klasse tot 52 kg. Tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 kwam de Luikse uit in de min 48 kg. Daarin werd ze onder meer twee keer Europees kampioene (in 2015 en 2016) en pakte olympisch brons (in 2012).

Op het WK van 2013 in Rio veroverde Van Snick brons maar die medaille moest ze later inleveren na een positieve cocaïnetest. Van Snick beweerde het slachtoffer te zijn van sabotage en werd daarin deels gevolgd door het Internationaal Sporttribunaal TAS. Van Snick zag haar schorsing geannuleerd maar kreeg de medaille wel niet terug.