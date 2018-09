Elen

Dilsen-Stokkem - Sportieve week in de Twinkelaar!

Wat een sportieve week hebben de kinderen van de Twinkelaar achter de rug!

Woensdag kwam iedereen in sportkledij naar school, aangezien het de dag van de sportclub was.

Vrijdag toonden we wat we in onze mars hadden op de veldloop.

Per graad namen de klassen het tegen elkaar op en streden we om de beker!

Jammer genoeg was het weer een spelbreker waardoor de veldloop voor de eerste graad letterlijk in het water viel.

Klas 4 en 6 staken de beker fier in de lucht, maar iedereen deed zijn uiterste best en zo eindigde de dag met alleen maar winnaars!