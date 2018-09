Alicja Gescinska geeft lezing in de bibliotheek van Maasmechelen

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Alicja Gescinska, een Pools-Belgische filosofe, schrijfster, is bij het grote publiek gekend als de tv-maakster van het programma Wanderlust.

Op donderdag 20 september 2018 was Alicja te gast in de bibliotheek. Medeorganisator Davidsfonds MM zorgde voor de nodige extra publiciteit.

Deze Pools-Belgische filosofe en tv-maakster bracht een voor het aanwezige publiek zeer gesmaakte lezing. De rode draad doorheen haar lezing was ‘vrijheid’. ‘Vrijheid’ die haar vader voor zichzelf en zijn gezin zocht toen de familie hun geboorteland Polen de rug toekeerden op zoek naar het Vrije Westen.

Mede door haar verhalenlijn wist Alicja vanaf het eerste moment de aanwezigen vast te kluisteren aan hun stoel. Tijdens de vragenronde bleek alvast dat mensen met vragen zitten rond dit thema ‘vrijheid’.

Afgesloten werd er met een kleine receptie waarbij de aanwezigen nog persoonlijke vragen stelden aan deze Pools-Belgische filosofe.