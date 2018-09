Ook zondag zijn in VS alle ogen gericht op witte Wout van Aert

Zondagavond schiet de Wereldbeker veldrijden uit de startblokken met “the best cycling party of the year” in het Amerikaanse Waterloo. Ondanks alweer een woelige week staat Wout van Aert zondag om 20u30 Belgische tijd er als favoriet aan de start, al zijn er nog enkele vraagtekens bij zijn aantreden.

Waterloo is zondag de eerste van twee Wereldbekercrossen op Amerikaanse bodem, donderdag wordt in Iowa de Jingle Cross gereden. In Waterloo is het hoofdkwartier van de Amerikaanse fietsconstructeur Trek ...