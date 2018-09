Pas binnen acht jaar zou de Sagrada Familia helemaal afgewerkt zijn, maar nu toont een animatievideo ons al hoe de iconische kerk in Barcelona er zal uitzien. Er wordt al sinds 1882 gewerkt aan de basiliek van Antoni Gaudi, maar nu anno 2018 is het nog altijd niet klaar. In 2026 zou de kerk klaar moeten zijn, exact 100 jaar na de dood van Gaudi.