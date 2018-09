Hevige herfstwind en hete zomer zijn rampzalig voor de bomen: zondag slagveld in bossen?

Genk -

Omdat de loofbomen nog volop in blad staan, vangen ze extra veel wind en de droge zomer deed hoge takken geen goed. Vrijdag knakten er op tal van plaatsen in Limburg al bomen en takken, zondag kan het zelfs een slagveld worden in de bossen omdat er hevige wind en buien op komst zijn. De herfst stuift stevig het land binnen.