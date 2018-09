Verkeersdeskundige gooit stenen van brug over E313

Wieland C. (33) uit Lier stond vrijdag in Turnhout terecht omdat hij in 2016 ’s nachts herhaaldelijk steenpuin en betonblokken van een brug over de E313 in Geel had gegooid. Enkele auto’s raakten beschadigd. “Er hadden doden kunnen vallen”, zei de openbare aanklager op de rechtbank. Opvallend: C. was op het moment van de feiten werkzaam als mobiliteitsdeskundige bij het Agentschap Wegen en Verkeer.