Dat KRC Genk in een goede flow zit, is een understatement. Blauw-wit is intussen 18 wedstrijden op een rij ongeslagen en evenaarde daarmee het clubrecord. Als Genk zondag niet verliest in Cercle, wordt het clubrecord gebroken. Lukt dat volgens jou? Laat het ons weten via onderstaande poll.