Opgrimbie

Maasmechelen - Het Special Car Treffen op het rallycrosscircuit Duivelsberg in Opgrimbie was dit jaar ten voordele van Autisme Limburg en rolstoeldansgroep Sensation.

Meer dan 28 jaar geleden is de Maaslandse Porscheclub van start gegaan met hun Special Car Treffen in hun clublokaal Taverne Carrera in Eisden. Met enkele Porsche-vrienden wilden ze elk jaar iets goed doen voor het goede doel.

Het was een prachtige zondagmorgen toen de eerste rijders van de rallywagens en oldtimers zich aanmelden op het rallycrosscircuit Duivelsberg te Opgrimbie. Iets na 10u kwamen de eerste bezoekers. Je kon meerijden in een exclusieve sportwagen of een rit maken op het befaamde circuit met een rallycrosswagen of een prachtige helse rit over de Duivelsberg met een 4x4 jeep.

Na afloop was iedereen super blij en tevreden van zo een mooie opkomst en een dikke proficiat aan Ludo Carrera en zijn team voor het prachtig werk dat ze leverden.

Dit jaar ging de cheque van 2500 euro naar Autisme Limburg en 1300 euro naar de Rolstoeldansgroep Sensation.

Volgend jaar is het groot feest dan is het een jubileumuitgaven 30 jaar Special-Car-Treffen.