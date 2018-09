Moeder en dochter vieren verjaardag en vragen aan gasten om een gift te doen voor het goede doel

Hasselt-Centrum

Hasselt - Onlangs vierden moeder Josée Schellingen en dochter Anne-Marie Maesen hun verjaardag. Zij mochten respectievelijk 50 en 80 kaarsjes uitblazen en dat kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.

Als rasechte Limburgers hebben zij aan hun gasten gevraagd om een gift te doen voor Een Hart voor Limburg, wat in totaal het mooie bedrag van 525 euro heeft opgeleverd.

Op die manier steunen zij projecten die kansen bevorderend werken voor de meest kwetsbare kinderen in onze provincie. Kinderen die de aansluiting met de maatschappij mislopen o.w.v. een beperking (mentaal of fysiek), kansarmoede of een andere reden.

Josée en Anne-Marie willen via deze weg graag iedereen bedanken die een gift gedaan heeft.