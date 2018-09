VIDEO. STVV-spits is niet tevreden met rating in FIFA 19 en toont dat met grappig filmpje

Op vrijdag 28 september ligt het immens populaire voetbalspel FIFA 19 in de winkelrekken. De ratings van de spelers zijn echter al uitgelekt, en niet elke voetballer is even tevreden met de score die hij krijgt. Neem nu STVV-spits Duckens Nazon. De Haïtiaan vindt zijn score van '63' te laag en laat dat op een grappige manier aan de wereld weten. In een filmpje op Instagram is immers te zien hoe Nazon eerst bedenkelijk kijkt en dan een PlayStation-spelletje in de wc-pot gooit.

