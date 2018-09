Deze films zorgen voor een mooie zaterdagavond

Wat hebben Brad Pitt, de toogdanseressen van de Coyote Ugly en de scheten van Benicio Del Toro met elkaar gemeen? Ze spelen allen een prominente rol in de films die vanavond uw beeldbuis sieren. Voor onze dagelijkse tv-tips kozen we drie films uit die u ongetwijfeld een mooie zaterdagavond zullen bezorgen.

‘Coyote Ugly’

Meisje jaagt vruchteloos haar droom om songwriter te worden na in New York, moet nadat ze haar laatste geld kwijtspeelt bijklussen in een opzwepende nachtclub, en slaagt ondanks alle tegenslagen ...