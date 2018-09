Laurens ten Dam kijkt uit naar nieuwe uitdaging in ploeg van Van Avermaet: “Ik start met een wit blad”

Laurens ten Dam fietst volgend seizoen aan de zijde van Greg Van Avermaet. We meldden die transfer al in augustus maar Continuum Sports, de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, maakte zijn komst nu officieel.

De 37-jarige Ten Dam is bezig aan zijn derde seizoen bij Team Sunweb. Hij brengt zestien jaar ervaring als profrenner naar de nieuwe ploeg van manager Jim Ochowicz. “Hij is een van de meest ervaren renners in het peloton en zal een grote aanwinst zijn, vooral als mentor voor de jongeren”, aldus Ochowicz, die manager wordt van de nieuwe CCC-ploeg.

“Ik was niet echt op zoek naar verandering maar het schrikt mij evenmin af”, legt de Nederlander uit. “Ik heb het al een aantal keren gedaan in mijn carrière en dit was een mooie kans. Bij Continuum Sports start ik met een wit blad en kan ik nieuwe doelen stellen. Bovendien krijg ik iets meer vrijheid.”

Ten Dam stond al zeventien keer aan de start van een grote ronde. Zowel in de Tour (negende in 2014) als de Vuelta (achtste in 2012) haalde hij de top tien.