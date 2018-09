Plafond Lijnbus valt op passagierszetel, bestuurder rijdt door

Leuven - Een paneel uit het plafond van bus 310 van De Lijn is woensdag losgeraakt en op een passagierszetel terechtgekomen. “Gelukkig waren er weinig passagiers aan boord en raakte niemand gewond.”

Het voorval deed zich voor op lijn 310 van Leuven richting Aarschot omstreeks 17.15 uur. Een paneel uit het plafond met pinijzers raakte los en kwam op een lege passagierszetel terecht. Er vielen geen gewonden.

Foto: if

“Elke ochtend worden de bussen gecontroleerd, maar natuurlijk kan je niet álles nagaan. Als je denkt hoeveel schroeven er in zo'n bus zitten. Dat is niet te doen. De bussen gaan ook regelmatig in onderhoud en dan worden ze grondig nagekeken. Normaal gezien volstaat dat. Maar af en toe loopt iets mis”, zegt woordvoerder van De Lijn Sonja Loos.

Chauffeur rijdt gewoon door

Wat er precies is misgelopen, weet Loos niet. “waarschijnlijk had het met de trillingen te maken. Of is het paneel bij een vorig onderhoud niet goed dichtgeschroefd. Dat valt nu niet meer te achterhalen.”

De passagiers waren verbaasd dat de buschauffeur nadien gewoon verderreed zonder halt te houden. Maar Loos zegt dat dit helemaal niet vreemd is. “Er is veel omgevingslawaai, het paneel is op een zetel gevallen, en de chauffeur is op het verkeer aan het letten wanneer hij achter het stuur zit.”

Geen gewonden

“Gelukkig waren er weinig passagiers aan boord en raakte niemand gewond. Had er wél iemand op die passagierszetel gezeten, was het ernstiger geweest. In ieder geval gebeurt dit soort zaken heel zelden. Bij mijn weten - en ik werk al 25 jaar bij De Lijn - is dit de eerste keer dat er een paneel uit het plafond valt.”