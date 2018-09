Bo Van Spilbeeck: "Journaliste zijn, is het meest fantastische beroep in de wereld"

Hasselt-Centrum

Hasselt - Met de slogan 'journalist, probably the best job in the world' neemt Bo Van Spilbeeck PXL-studenten op sleeptouw in de wereld van de journalistiek. "Als journaliste ontvang ik veel intellectuele rijkdom. Mijn reizen doorheen Somalië, Burundi, Congo en Afghanistan hebben me gevormd tot wie ik vandaag ben", vertelt Van Spilbeeck.

Waakhond

Van Spilbeeck werkt ondertussen al 28 jaar bij VTM. Aan stoppen denkt ze nog lang niet. "Journaliste zijn, is het meest fantastische beroep in de wereld. Het is zo mooi om vanop de eerste rij dingen te beleven alvorens het publiekelijk gemaakt wordt. Bovendien slagen journalisten erin om iets los te maken in de samenleving. Zo heeft de Pano-reportage van Tim Verheyden over Schild & Vrienden een diepe impact nagelaten op onze netvliezen."

"De macht van de media wordt sterk bedreigd, maar toch durf ik optimistisch naar de toekomst van de journalistiek te kijken." Van Spilbeeck pleit voor journalisten die zich bewegen als waakhonden van de democratie. "In het verleden kreeg ik een contract aangeboden dat mij meer geld zou opleveren. Ik weigerde het contract te ondertekenen, omdat ik als journaliste de vrijheid heb om diverse meningen op tafel te leggen. Als woordvoerder is dat helaas niet het geval doordat de mening van een specifieke organisatie wordt verkondigd."’

Coming-out

Begin dit jaar maakte Van Spilbeeck bekend dat ze niet langer als man door het leven wou gaan. "Ik had het gevoel dat ik in het foute lichaam zat en een dubbel leven leidde. Op een bepaald moment moest ik deze stap zetten, anders hoefde het voor mij niet meer."

Dankzij Sara Vercauteren, woordvoerster van Medialaan, werd de coming-out van Van Spilbeeck in de mediasector geleidelijk aan bekendgemaakt. In oktober werden eerst alle redacties op de hoogte gebracht. "Vier maanden lang hebben zij mijn transitie kunnen verzwijgen tot ikzelf klaar was om het te vertellen. Ik ontving veel positieve reacties van mijn familie, vrienden en collega’s. Op sociale media kon ik ook op steun rekenen van o.a. Cathérine Moerkerke en Freek Braeckman."

Van Spilbeeck krijgt dagelijks interviewaanvragen om te praten over haar identiteit. "Ik besef dat ik nu een rolmodel ben voor transgenders, maar ik wil in de eerste plaats als journalist worden benaderd. Intussen ben ik bezig met een boek te schrijven over die transitie van man naar vrouw. Dat boek zal in februari of maart verschijnen." Van Spilbeeck wil via het boek lotgenoten een hart onder de riem steken. "Ook hoop ik dat de burger op de straat mij beter zal begrijpen. Ik ben dankbaar met het respect en de steun die ik ontvang. Ik hoop dat het een steen in de rivier zal verleggen."