Transmigranten opgesloten in Nederlandse gevangenisboot?

Staatssecretaris voor Migratie Theo Francken (N-VA) stelt vandaag zijn plan voor over de aanpak van de transmigranten. Een van de ideeën die op tafel zou liggen is een Nederlands gevangenisponton huren, weet VRT Nws.

De problematiek van de transmigranten staat hoog op de agenda van de ministerraad die zonet begonnen is. De regering moet op zoek naar een manier om transmigranten op te vangen met het oog op hun terugkeer. Geen eenvoudige oefening.

Tot nu was er sprake van 160 extra plaatsen in een gesloten centrum. Steenokkerzeel en Brugge kwamen al ter sprake als locatie.

“Maar we horen nu het gerucht dat het de bedoeling zou zijn om een gevangenisboot of -ponton uit Nederland over te nemen en die in een haven aan te leggen. Er is sprake van 300 plaatsen, er zouden 400 personeelsleden nodig zijn om dat allemaal te regelen. Probleem is wel dat het ponton pas over een half jaar beschikbaar zou zijn”, aldus VRT Nws.

Het ponton of drijvende gevangenis wordt al jaren gebruikt in Nederland en is ook een stukje Belgisch. Bouwgroup Besix heeft een groot ponton in gewapend en voorgespannen beton gemaakt, dat als drijvende fundering moet dienen voor de Nederlandse gevangenisboot.

In welke haven het ponton zou aanmeren, is nog niet duidelijk.