De bib, “nieuwe stijl”: yogagroepen, workshops en spreekuren van advocaten

Wat is de rol van een bibliotheek in tijden van e-boeken en streamingdiensten? Het is een vraag die ook bij onze noorderburen gesteld wordt. Zo wordt de bibliotheek in het Nederlands Limburgse Beek sinds deze week omgebouwd tot Leeswinkel De Domijnen Beek. Naast het uitlenen van boeken komt de nadruk meer te liggen op de Leeswinkel als ontmoetingsplek. “Debatteams, leesclubs, lezingen, maar bijvoorbeeld ook yogagroepen.”

