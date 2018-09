Allemaal zakkenvullers, die politici? Voor de lokale politiek, klopt die populistische kreet alvast niet. Een gewoon gemeenteraadslid verdient maximaal 213 euro per zitting. Tien keer per jaar.

De inzet van de lokale verkiezingen, op 14 oktober, is heel precies in cijfers vastgelegd: er moeten 7.398 nieuwe gemeenteraadsleden verkozen worden, verspreid over de 308 Vlaamse gemeenten, plus 175 ...