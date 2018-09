Tips voor een trip naar Mallorca: wandelen in werelderfgoed en afgelegen baaitjes

Op drie dagen tijd een heel complete en authentieke sfeer van Mallorca, het grootste eiland van de Balearen, opsnuiven? Dat kan. Een overzicht van de bekende en minder bekende toeristische attracties in het binnenland en aan de kust.

Een treinrit met uitzicht

Als je niet veel tijd hebt om te verkennen, is een treinrit met de iconische Ferrocarril de Sóller een echte aanrader. De tocht begint vanuit Palma, beroemd om de gotische kathedraal La Seu. Opstappen doe je op de Plaça d’Espanya, zo’n kwartier rijden van de luchthaven.

Het charmante treintje en de kathedraal van Sollér.

Het oude, houten treintje voert mensen al sinds 1912 van de hoofdstad naar badplaats 27,3 kilometer verder. Tijdens de rit van een dik uur rijd je voorbij de bergachtige landschappen in het binnenland en passeer je door zestien tunnels. Tip voor wie nabij Bunyola verblijft: ook hier kan je opstappen. Onderweg stopt de machinist een keer om je even van een indrukwekkend dal te laten genieten.

Aangekomen in het charmante Sollér kan je met een oude houten tram (tip: installeer jezelf op de balkonnetjes om de tuintjes vol citroenbomen te zien en ruiken) naar de lager gelegen haven Port de Sóller. Deze plek leent zich perfect om te aperitieven met zicht op de vele bootjes op zee of om lokale souvenirs in leder te kopen. Wie liever actief tijd spendeert, kan suppen.

Meer info: trendesoller.com

Wandelen in werelderfgoed

Wil je het eiland al wandelend verkennen, dan heb je veel keuze. Zo kan je pal in de Sierra de Tramuntana, opgenomen in de werelderfgoed van Unesco, verblijven in S’era Vella. Dit is de finca van landgenoot Joeri en zijn Duitse vrouw Sybille.

Links: de finca van de Belgische uitbater. Rechts: uitzichten tijdens het wandelen rond het verblijf.

Van hieruit starten veel wandelroutes: van tochten om de streek zonder veel inspanning te verkennen tot stevig klimmen naar bergtoppen. Het heuvelachtige landschap nodigt ook uit om een fietstocht - haarspeldbochten: check - te maken tussen de omringende olijfgaarden.

Prijzen voor de accommodatie starten vanaf 75 euro per nacht en de uitbaters bieden ook speciale formules voor liefhebbers van yoga aan. Vanaf de finca is het zo’n half uurtje rijden met de auto naar Palma.

Meer info: seravella.com

Op ontdekking in historische grotten

Mag het allemaal nog iets avontuurlijker zijn? Het rotsachtige landschap van Mallorca biedt tal van sportieve mogelijkheiden: van canyoning tot klimmen. Toegankelijk voor iedereen is het verkennen van de historische grot nabij de Camino de Eamía in Bunyola. Na een (sterk stijgende) begeleide wandeltocht van een klein uur, kom je aan bij een grot die je zo kan binnenwandelen.

Via de stalactieten en stalagmieten, waarvan de nieuwste licht geven als er met een infrarood zaklamp op schijnt, kan je zien hoe de mensen vroeger leefden. Let erop dat je aangepast schoeisel draagt met een antislipzool. De stenen in de grot kunnen glad zijn.

Binnen kan je kleine vleermuizen zien rondvliegen. Naast toeristen zijn het vooral geitjes die er langskomen. In het verleden zijn hier ook al geitjes om het leven gekomen, zo valt af te leiden uit verschillende archeologische vondsten van hoorns en beenderen.

Meer info: www.avcaving-mallorca.es

Met de boot naar een baai

Vanuit de havenstad Port de Sollér kan je met de ferry - lees: zalig zonnen op het dek! - naar kloof van Torrent de Pareis, een locatie die zo uit een James Bond-film zou kunnen komen. Je komt aan het strandje van Sa Calobra, maar via een idyllisch wandelpad door een rots en een uitgestrekte vlakte vol kiezelsteentjes, raak je tot aan de indrukwekkende kloof.

Torrent de Pareis, rechts onder.

Tussen twee enorme rotsen van zo’n 400 meter hoog zit een open ruimte van slechts dertig meter, die toegang biedt tot de azuurblauwe zee. Van een fotogenieke locatie gesproken…

Tip: kijk niet alleen tussen de kloof, maar kijk ook omhoog. Als je geluk hebt, zie je geiten klauteren op de steile rotsen. Zij huppelen op die grote hoogte met het evenwicht perfect onder controle van het ene sprietje gras naar het andere.

Meer info: barcoscalobra.com

Eet lokaal

Proef van de sobrasada. Deze licht pikante wordt is een echte specialiteit op de Balearen. Eet ze als worst of smeer de lekkernij met zachte textuur op een stukje brood. En hoewel paella een typisch gerecht uit Valencia is, weten ze het gerecht op Mallorca perfect te bereiden. Tip: ga voor de variant met dagverse vissoorten.

Paella en sobrasada

Zin in een typisch toetje, ga dan op zoek naar crespells. Dat zijn smaakvolle koekjes met in verschillende vormen en groottes op basis van onder meer geraspte citroenschil en sinaasappelsap. Na een deugddoende maaltijd is Palma altijd de place to be om te gaan dansen.

Fijne adresjes in Palma: restaurant Muelle 327en Bar Cuba, op zo’n tien minuten rijden van het restaurant. Hier vind je naast een rooftop bar ook een danscafé. Ga de trap naar beneden en je komt in de donkere club terecht waar dezelfde muziek van in het café extra luid weerklinkt.