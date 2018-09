Bomvolle Limburghal stapt nieuw pastoraal werkjaar in

Genk - In een gevulde Limburghal opende bisdom Hasselt het nieuwe pastorale werkjaar. Een duizendtal geïnteresseerden woonden woensdag- en donderdagavond de startavonden bij en leerden er het nieuwe jaarthema “Hij stapt met ons mee. Luister…” kennen.

In samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg organiseert bisdom Hasselt woensdag en donderdag zijn startavonden. Met deze startavonden lanceert het bisdom het nieuwe werkjaar en het bijhorende jaarthema. Dit jaar gaan de diverse diensten, parochies en scholen aan de slag met het thema “Hij stapt met ons mee. Luister…”.

In de Limburghal in Genk mocht bisdom Hasselt woensdag en donderdag een duizendtal mensen verwelkomen uit parochies, zorgvoorzieningen en scholen vanuit de hele provincie. In twee uiteenlopende programma’s maakten de aanwezigen kennis met het nieuwe jaarthema. Via een actieve wandeling of een kunstig podiumprogramma werd het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers (Lc 24, 13-35) geactualiseerd. Dit verhaal leert ons immers ‘de andere’ te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en over het leven te getuigen. ‘Verder’ en ‘open’ kijken wordt de uitdaging.

“Met een open en onbevooroordeeld hart elkaar beluisteren en met elkaar op pad gaan, wordt de leidraad voor alle delen van de pastoraal in ons bisdom”, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys. “Het jaarthema leert ons ook in het gewone het Evangelie te zien, door middel van verkondiging en het vieren van de sacramenten. Iemand stapt met ons mee om ons de Schrift te ontsluiten. Het is mijn wens dat we dit in de Pastorale Eenheden meemaken, in de eucharistie en de andere sacramenten”