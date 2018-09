Er is vrijdagochtend een einde gekomen aan de nazomer waarvan we al enkele weken mochten genieten. De temperaturen hebben een duik genomen, en vooral de regen en de wind zijn terug van weggeweest. Hevige buien gingen vanochtend gepaard met rukwinden, en die zorgen in heel Limburg voor omgewaaide takken en bomen op de weg.