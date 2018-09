Bilzen - De competitiewedstrijd tussen Bilzen-Waltwilder en Lyra-Lierse in de derde amateurklasse vindt zaterdag dan toch niet plaats. De wedstrijd zou om 19.30u gespeeld worden in Waltwilder, maar burgemeester en politie hebben dat verboden omdat de accomodatie van Waltwilder niet geschikt is om een risicowedstrijd te organiseren.

