Noord-Europese Cisterciënzerabdijen op bezoek in Herkenrode

Hasselt - Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september 2018 vond er een Cistercienzer Forum plaats waarop vertegenwoordigers uit verschillende Europees landen uitgenodigd werden.

Het Forum "Cistercians along the North and Baltic Sea" gaf aan dit symposium de titel "Spiritual and material life in Cistercian monasteries - mysticisme and reformation, werk and education". Irene Bien, lid van de raad van bestuur van herkenrode vzw en tevens lid van het Europees Charter: “Er was veel interesse. De 35 deelnemers, die verbonden zijn aan een Cisterciënzersite kwamen uit België, Nederland, Duitsland en Zweden. Als uitvalsbasis en logement koos de organisatie voor de Norbertijnerabdij van Averbode. Op zaterdag 15 september bezochten we de cistercienzer abdijen van Westmalle en Brecht. Zondag 16 september werd er een bezoek gebracht aan de abdijsite Herkenrode en aan de prachtige kruidentuinen.Ook de zusters van de abdij Marienlof in Kolen kregen zondagnamiddag een bezoek van dit Europees gezelschap. Een interessante bijeenkomst die om de twee jaar herhaald zal worden."