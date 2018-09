Kans dat technisch talent verloren gaat, wordt kleiner

Via projecten als de First Lego League worden jongeren warm gemaakt voor technische richtingen. Foto: HBvL

Velen praten erover, weinigen doen er iets aan: het wegwerken van het grote tekort aan technisch geschoold personeel. In Limburg liggen de zaken wel wat anders. Met de opening van de prestigieuze T2 Campus krijgt iedereen met een schijntje belangstelling voor techniek de kans om zich bij te scholen tot een echte professional. Anderzijds wordt de interesse voor technische knelpuntberoepen stevig opgepookt door projecten als de First Lego League, dat zopas opnieuw van start is gegaan.

Het gebrek aan vakbekwaam personeel met een technische achtergrond manifesteert zich al erg lang in het hele land. Ook in de ons omringende naties is het huilen met de pet op om medewerkers te vinden die kaas gegeten hebben van machinerie, IT of specifieke bouwtechnieken. Goed bewust van de noodzaak om de instroom te verhogen, werden in Limburg een aantal ingrijpende maatregelen genomen na de sluiting van Ford Genk.

Een belangrijk resultaat daarvan is de gloednieuwe T2 Campus op het Thor Park in Genk, waar Syntra en VDAB Limburg een breed scala aan technische opleidingen aanbieden. Het nagelnieuwe complex werd zopas officieel geopend en de eerste cursisten hebben er inmiddels hun draai gevonden.

Goesting

Parallel worden er initiatieven genomen om de goesting naar technische ontplooing aan te wakkeren. Al op jonge leeftijd worden kinderen aangespoord om hun interesse in deze domeinen te ontwikkelen. Deze prikkeling moet leiden tot de instroom naar technische en andere STEM-studierichtingen, gevolgd door gespecialiseerde vervolgopleidingen en tewerkstelling in technische bedrijven.

