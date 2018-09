Dag nazomer, hallo herfst: zon maakt plaats voor regen en wind

De zomer lijkt nu echt voorbij. Het mooie nazomerweer heeft plaatsgemaakt voor regen, wolken en stevige rukwinden. De temperaturen schommelen tussen 16 en 19 graden, meldt het KMI.

Vrijdag trekt eerst een regenzone verder van west naar oost over het land. Aan de achterzijde van de storing wordt het al voor de middag opnieuw droger met opklaringen aan de kust. In de namiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, al is er vooral in het noorden en het noordwesten van het land nog kans op een lokale bui. Het wordt gevoelig frisser, met temperaturen tussen 16 en 19 graden in de namiddag. De westenwind waait vrij krachtig met rukwinden tot 60 of 70 km per uur. Aan de kust zijn pieken tot 80 à 90 km per uur mogelijk, meldt het KMI.

Vrijdagnacht keert de rust terug en verwachten we rustig en droog weer. De minima schommelen tussen 7 en 13 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest.

Winderig weekend

Zaterdag zijn er afwisselend zon en wolkenvelden, met mogelijk enkele buien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. Er staat een meestal matige en aan de kust vrij krachtige wind uit westzuidwest, met pieken tot 50 km per uur.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met regen en soms felle buien, waarbij een lokale donderslag niet uit te sluiten valt. In de loop van de dag neemt de wind toe tot vrij krachtig of krachtig, mogelijk zelfs zeer krachtig, of stormachtig aan de kust, met rukwinden tot 100 of 110 km per uur. De wind ruimt van zuidzuidwest naar westnoordwest. Een verandering in het voorspelde traject van de depressiekern kan de windsnelheden de komende dagen echter erg beïnvloeden. De maxima schommelen rond 22 graden.

Maandag blijft het vrij winderig en kunnen er enkele buien of wat regen vallen. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum. Vanaf dinsdag krijgen we waarschijnlijk rustiger en droog weer met opklaringen en maxima in de buurt van 16 graden.