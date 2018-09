Bocholt - Donderdagavond rond 22.00 moest de brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg uitrukken naar een appartement aan de Steenweg op Kleine Brogel in Kaulille (Bocholt).

Een bewoner was vermoedelijk met een sigaret in slaap gevallen in de zetel die vuur vatte. Buren schoten te hulp en wisten de brand te blussen met poederblussers. De man werd wel met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had geen brandwonden. De woning is door de rookschade ook voorlopig onbewoonbaar.