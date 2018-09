Kellogg’s haalt Special K-ontbijtgranen uit rekken wegens foute taal op verpakking

Ontbijtgranenproducent Kellogg’s haalt twee producten uit de rekken, omdat de allergenen “soja, melk, tarwe en gerst” niet in het Nederlands op de verpakking staan. Dat meldt Kellogg’s Benelux. Het gaat om verpakkingen van “Special K Pure Chocolade” (550 gram) en “Special K Melkchocolade” (550 gram).

Het gaat om deze twee verpakkingen. Foto: Kellogg’s

“Naar aanleiding van een interne controle werd opgemerkt dat de producten Special K Pure Chocolade 550g en Special K Melkchocolade 550g met enkel Franstalige verpakking ook in Vlaanderen en Brussel werden verdeeld. De allergenen ‘soja, melk, tarwe en gerst’ staan bijgevolg niet in het Nederlands vermeld op het etiket”, meldt het bedrijf. “Kellogg’s Benelux heeft in overleg met het FAVV besloten om deze producten uit de winkels te halen.”

De producten werden verkocht bij winkelketens Carrefour, Spar en Cora. Kellogg’s roept de mensen die allergisch zijn voor soja, melk, tarwe of gerst op om het product niet te gebruiken en de consumentendienst te bellen (0800-39.206, op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur). Voor de consumenten die niet allergisch zijn bestaat er geen gevaar.