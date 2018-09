“Nick Nuyens verbiedt mecanicien om voor Wout van Aert te werken en roept hem terug uit de VS”

Het is duidelijk dat de breuk tussen Wout van Aert en Nick Nuyens in afwachting uitspraak van de arbeidsrechtbank tot op de spits zal worden gedreven. Sniper Cycling aanvaardt de eenzijdige contractbreuk niet. Nadat ze te horen kregen dat de wereldkampioen in de komende wedstrijden van plan is om te starten als “onafhankelijke” renner, spelen ze het nu hard. Mecanicien Kristof Cop moet van ploegmanager Nick Nuyens het eerste vliegtuig ­terug naar huis nemen, weet Het Laatste Nieuws.

Wout van Aert kreeg na zijn contractbreuk met Sniper Cycling – het bedrijf achter Veranda’s Willems-Crelan – een licentie als ‘individuele profrenner’ en kan zo zondag starten in de Wereldbeker-wedstrijd in het Amerikaanse Waterloo. Daarin zal de wereldkampioen met wat heet een “witte trui” rondrijden en op een eigen fiets: dus zonder sponsors of materiaal van zijn ex-ploeg. Maar Nick Nuyens slaat nu keihard terug en vindt dat hij het dan ook maar zonder zijn mecanicien moet stellen.

Mecanicien Kristof Cop reisde, net als Van Aert, op eigen kosten naar de VS maar kreeg intussen van Nick Nuyens het verbod om aan de fiets van zijn voormalige poulain te werken. De ploegmanager wil zelfs dat Cop meteen naar ­België terugkeert, meldt Het Laatste Nieuws.

Hoewel hij in zijn eerste cross van het seizoen in Geraardsbergen alle ploegbeslommeringen nog van zich kon afzetten (enkel materiaalpech hield hem van de zege) wordt het Van Aert nu wel erg moeilijk gemaakt. Voorlopig beperkt hij zich in het Amerikaanse Waterloo tot looptrainingen want hij heeft zelfs nog geen fiets: hij leek in de VS op een Trek te zullen mogen starten, Waterloo is de thuisbasis van de Amerikaanse fietsconstructeur, maar ziet dat zelf niet zitten.

“Nuyens zette medewerkers onder druk? Dat is zacht uitgedrukt”

De wereldkampioen veldrijden verbrak maandagavond zijn overeenkomst met het pro-continentale team, dat nog een jaar liep, om “dringende redenen”. Van Aert’s advocaat Walter Van Steenbrugge liet dinsdag optekenen dat er zich het voorbije weekend een “incident” had voorgedaan, dat onaanvaardbaar was voor Van Aert. Door dat bewuste incident is elke verdere samenwerking onmogelijk geworden en ook daar komen nu ook meer details over naar buiten:

“Dat Nuyens leden van de ploeg onder druk zette om een negatief beeld van Van Aert op te hangen? U drukt dat wel heel zacht uit”, klinkt het vandaag.