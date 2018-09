Spontaan ontstane herdenking na drama met bolderkar: “Dat is Oss. We rouwen samen”

Honderden mensen kwamen donderdagavond in Oss bijeen voor een spontaan ontstane herdenking voor de slachtoffers van het ongeluk met de elektrische bolderkar. Bij de herdenking waren opvallend veel kinderen. Ook de burgemeester van Oss en Roger van Boxtel, topman van de Nederlandse spoorwegen, waren aanwezig. De bijeenkomst was het gevolg van oproepen op Facebook.

Bij de herdenking bij station Oss-West, waar het ongeluk gebeurde, is een herdenkingsveld ingericht. Er werden vooral bloemen en knuffels neergelegd. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudeman sprak de menigte toe. Ze roemde de veerkracht van de inwoners en sprak haar bewondering uit voor de massale steun. “We willen elkaar vinden in verdriet”, klonk het onder meer.

Even voor zeven uur donderdag verliet de Osse burgemeester met een heel gezelschap het gemeentehuis. Ze wilde per se de plaats bezoeken waar donderdagochtend vijf schoolkinderen en hun begeleidster met een elektrische bolderkar geramd werden door een trein. Vier kinderen overleefden het ongeval niet. Een ander kind raakte zwaargewond, net als de begeleidster van de kinderopvang die ze naar school zou brengen.

Diverse winkels in Oss bleven donderdag tijdens de koopavond gesloten, meldde een geëmotioneerde burgemeester Wobine Buijs-Glaudeman. Kerken en gebedshuizen in Oss openen zaterdagmiddag hun deuren voor mensen die daar behoefte aan hadden. Theater De Lievekamp in Oss, dat komend weeked het vijftigjarig bestaan zou vieren, heeft het feestprogramma afgeslankt en buitenactiviteiten geschrapt. “Dat is Oss”, aldus Buijs. “We rouwen samen.”

“Geef je kinderen vanavond een extra knuffel en waardeer wat je hebt’’, klonk het donderdagavond nog bij de burgemeester.

Zwarte dag

Buijs, die lof kreeg van de raad voor haar optreden donderdag, sprak voorts nog van “een echte zwarte dag met onbeschrijflijk leed. Een onverteerbare gebeurtenis. De wereld stond even stil, in heel Nederland.’’

De gemeente buigt zich vrijdag over een mogelijke herdenkingsplechtigheid of een stille tocht.

Foto: BELGAIMAGE

Foto: BELGAIMAGE