Rector UGent reageert op plannen UHasselt: “Niet naar eigenbelang kijken”

Hasselt - De universiteit van Hasselt wil uitbreiden. Rector Luc De Schepper maakt plannen bekend om 10.000 nieuwe studenten aan te trekken door middel van twaalf nieuwe richtingen aan te bieden in tien jaar tijd. Rector Van de Walle van de universiteit van Gent reageert vrijdagmorgen in De Ochtend op Radio 1 op deze toekomstplannen. “We mogen niet naar het eigenbelang kijken.”

“We moeten dit samen met de andere rectoren beslissen en mogen niet enkel naar het eigenbelang kijken”, stelt Rik Van de Walle, rector van de universiteit van Gent. “We moeten handelen in het belang van jongeren. Daarvoor wil ik samenwerken over de grenzen van universiteiten heen.” Maar is Vlaanderen niet te klein om zoveel universiteiten te hebben, die elk zoveel richtingen aanbieden? Is specialiseren niet beter? “De rector van de universiteit van Hasselt en het bestuur hebben ongetwijfeld goed nagedacht over deze plannen. Nu wil ik dit ook goed bestuderen. Ik wil a priori niet besluiten of er nieuwe opleidingen moeten bijkomen.