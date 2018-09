Twee toppers in hun sport: Philippe Gilbert ontmoet F1-piloot Charles Leclerc

Twee topatleten in hun discipline die elkaar ontmoeten: wielrenner Philippe Gilbert en F1-piloot Charles Leclerc.

Onze landgenoot Philippe Gilbert ontmoette F1-piloot Charles Leclerc en ging er trots mee op de foto. Allebei wonen ze in Monaco en allebei zijn ze snel in hun discipline: de ene op vier wielen, de andere op twee wielen.

Is Charles Leclerc u onbekend? Waarschijnlijk dan toch niet lang meer ...

De 20-jarige Monegask is een aanstormend talent in de Formule 1, eentje waarvoor de renstal Ferrari de erg populaire Fin Kimi Raikkonen eind dit seizoen aan de kant schuift zodat Leclerc volgend jaar de teamgenoot wordt van de Duitser Sebastian Vettel.

Philippe Gilbert wenst Leclerc via twitter alvast veel succes bij Ferrari.

I might be fast, but what about this guy? Good luck at Ferrari next season @Charles_Leclerc ???? pic.twitter.com/LtLfMjBfwt