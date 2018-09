"Kans op drie wagens per F1-team is bijzonder klein"

Volgens FIA-racedirecteur Charlie Whiting is de kans bijzonder klein dat we binnenkort drie F1-bolides per team op de startgrid zullen zien staan.

Momenteel zijn er slechts tien teams in de Formule 1, waardoor er ook maar twintig wagens op de startgrid staan. De racezitjes in de Formule 1 zijn dus erg schaars, dat ervaart ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Volgens Toto Wolff kunnen we er met een derde wagen voor zorgen dat jong racetalent in de Formule 1 kan blijven of erin kan geraken.

Het idee van drie bolides per F1-team ontstond jaren geleden al. Door de vele bewegingen op de rijdersmarkt, waardoor er mogelijk enkele grote talenten uit de F1 dreigen te verdwijnen, is het idee opnieuw brandend actueel. Toch denkt FIA-racedirecteur Charlie Whiting niet dat het snel zal gebeuren.

"Persoonlijk zou ik het mooi vinden om enkele extra wagens te zien," aldus Whiting tegenover 'Motorsport.com'. "Maar eerlijk gezegd is de kans bijzonder klein."

"Het is redelijk simpel. Een tegenargument is dat een dominant team met drie teams er voor zou zorgen dat al de anderen voor hoogstens de vierde plaats zouden strijden en niet langer voor het podium."

Volgens Whiting kan het echter nog erger. Stel dat je zoals nu drie teams hebt die zich onderscheiden van de rest van de teams.

"Wanneer je drie dominante teams zou hebben dan vecht je zelfs maar voor de tiende plaats en ik begrijp waarom niemand dat graag zou hebben."

"Het zou leuk zijn om wat meer teams te hebben die in staat zijn om te winnen maar dit seizoen is al het meest competitieve sinds de invoering van het huidige motor-format."

Volgens Whiting zou de focus in de Formule 1 dan ook eerder moeten liggen op het aantrekken van nieuwe teams dan het inzetten van drie wagens per team.

