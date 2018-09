EUROPA LEAGUE. Boyata toont zich bij Celtic, spektakel in Leipzig en Anderlecht-huurling scoort

Op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League heeft Dedryck Boyata zich laten opmerken bij Celtic, terwijl RB Leipzig en RB Salzburg er een leuke pot voetbal van maakten.

Groep A

Bayern Leverkusen is de favoriet in deze groep maar had het knap lastig op het veld Ludogorets. De Duitse club stond na een half uur zelfs 2-0 in het krijt na doelpunten van Claudiu Keserü en Marcelinho. Maar toen sloeg de motor aan. Toptalent Kai Havertz maakte nog voor rust gelijk en na de pauze zorgden, jawel, Isaac Thelin (gehuurd van Anderlecht) en opnieuw Havertz voor de ommekeer: 2-3!

In de andere groepswedstrijd ging FC Zürich met 0-1 winnen bij AEK Larnaca. Het doelpunt kwam op naam van Benjamin Kololli, die na zijn penalty even in het decor verdween...

Een doelpunt vieren, niet zonder risico's... pic.twitter.com/bEHAXUXTgg — Play Sports (@playsports) 20 september 2018

Groep B

Celtic Glasgow heeft donderdagavond zijn eerste wedstrijd in poule B van de Europa League gewonnen. De Schotse landskampioen zette op Celtic Park het Noorse Rosenborg opzij met 1-0.

De partij leek lange tijd af te stevenen op een doelpuntenloos gelijkspel, maar invaller Leigh Griffiths (88.) besliste daar anders over. Met de moed der wanhoop gebruikte Celtic in de slotminuten de lange ballen. Rode Duivel Dedryck Boyata slaagde erin zo’n verre voorzet te verlengen tot bij Griffiths. De invaller kopte van dichtbij de verlossende treffer tegen de netten. Boyata maakte de partij vol bij Celtic.

Nog in groep B ging Leipzig in het duel der Red Bulls verrassend onderuit tegen voormalige zusterclub Salzburg. De Oostenrijkers gaven in Leipzig een 0-2 voorsprong uit handen, maar Gulbrandsen (89.) trok Salzburg in de slotminuten over de streep. Red Bull deed vorig jaar afstand van Salzburg, maar is wel nog hoofdsponsor van de Oostenrijkse club.

Op de volgende speeldag ontvangt Salzburg het Celtic van Boyata, Leipzig gaat op bezoek in Rosenborg.

Groep C

FC Kopenhagen wilde thuis de punten thuis houden tegen Zenit Sint-Petersburg, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Róbert Mak opende vlak voor rust de score de score voor de Russen, maar in de tweede helft zorgde Pieros Sotiriou voor de gelijker. Eindstand: 1-1.

In de andere wedstrijd ging Bordeaux verrassend met 1-0 onderuit tegen Slavia Praag. Jaromír Zmrhal scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Groep D

Een blamage voor Anderlecht. Paars-wit ging met 1-0 onderuit tegen het bescheiden Spartak Trnava (lees meer). Dinamo Zagreb was met 4-1 te sterk voor Fenerbahçe.

Groep E

Arsenal stond voor de normaal gezien makkelijke opdracht om voor eigen publiek Vorskla Poltava te verslaan. En dat bleek ook het geval. Twee keer Pierre-Emerick Aubameyang en één keer Danny Welbeck en Mesut Özil zorgden voor een geruststellende 4-0-voorsprong. In het slot maakten de bezoekers er wel nog 4-2 van.

Sporting Lissabon deed ook wat het moest doen: winnen van Qarabag. Raphina en Jovane Cabral zorgden voor de doelpunten in de 2-0-zege.

Foto: AFP

Groep F

Weinig doelpunten in deze groep, namelijk slechts eentje. Olympiakos en Betis Sevilla speelden 0-0 gelijk terwijl Milan met 0-1 won van Dudelange. Gonzalo Higuain brak op het uur de ban voor de Rossoneri, die de eerste leider zijn in Groep F.