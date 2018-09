“Apart zwemmen voor vrouwen moet kunnen”

Steun van allochtonen alsmaar belangrijker in verkiezingsstrijd

Heusden-ZolderAparte zwemuren voor allochtone vrouwen? “Moet kunnen”, zegt Eddy Pools, lijsttrekker voor sp.a in Heusden-Zolder. “In Antwerpen kan dat bijvoorbeeld al, net als in andere steden.” Moet een schepen iemand huwen die hem de hand weigert? “Ja, want je kan het wettelijk niet tegenhouden”, zegt Pools. Berichten die dan weer door een sp.a-kandidaat uit kringen van de erkende Milli Görüs-moskee op Facebook worden gedeeld. “Ik ben niet gelukkig met die situaties, maar je moet ook respect hebben voor andere gemeenschappen.”