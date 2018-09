Het debat in Tessenderlo: “Gemeenteraad is hier al na een paar minuten afgelopen”

Veel nieuwe gezichten rond de tafel in Tessenderlo. Looi.nu is nieuw in het politieke landschap. Groen doet na jarenlange afwezigheid weer mee aan de verkiezingen, en Open Vld is helemaal vernieuwd na het opstappen van enkele raadsleden. Aan de andere kant blijven vaste waarden Fons Verwimp (sp.a-SPiL) en Stefan Govaerts (CD&V) op post. Wellicht strijden zij om de burgemeesterssjerp.