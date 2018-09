“Deze ploeg heeft meer kwaliteit in huis dan de vorige. De ambitie is dus beter te doen dan vorig jaar. Dat wil zeggen top vijf spelen”, verwoordde voorzitter Maarten Bostyn op de ploegvoorstelling bij Kinepolis de ambitie van Limburg United. Kenny Barker is verrassend de nieuwe kapitein en de nieuwe clubkleuren zijn rood-zwart.