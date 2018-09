SalzburgDe onwrikbare deadline nadert met rasse schreden. Over goed een half jaar – op 29 maart 2019 – is de Brexit een feit. Hoe die Brexit er uit zal zien, blijft ondertussen koffiedik kijken. Gisteren pleitte de Franse president Macron in Salzburg voor een eensgezind front van de overige 27 EU-landen. De Hongaarse premier Viktor Orban speelde weer dwarsligger.