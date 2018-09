Ekeren vindt tekening naakte vrouw ongepast: 13.000 flyers de vuilbak in

13.000 flyers voor de Kasteelfeesten van komend weekend in Ekeren gingen rechtstreeks de vuilbak in. De reden: een tekening op het foldertje van een naakte dame. Nochtans is het thema van het feest barokkunstenaar Rubens, bekend voor zijn ode aan het vrouwelijk naakt. Maar het districtsbestuur vond de prent niet gepast, en alle flyers werden herdrukt, deze keer mét een zedig kleedje over het vrouwenlichaam.

Volgens Karin Nauwelaerts, de verantwoordelijke uitgever voor de flyer van de Kasteelfeesten, en de districtssecretaris in Ekeren, was er maar één afbeelding op de activiteiten-plattegrond die in het ...