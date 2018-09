Eerste nederlaag voor Uwe Rösler als Malmö-coach: “Genk is van een ander niveau”

Uwe Rösler liep donderdagavond in de Luminus Arena tegen zijn eerste nederlaag als coach van Malmö aan. Zijn team liep er vrijwel de volle negentig minuten achter de feiten aan en de 2-0 eindstand was niet eens overdreven. “Dit Genk is van een ander niveau”, moest de Duitse coach toegeven.

“Genk is de verdiende winnaar, ze waren echt op elk vlak sterker. Dat zie je ook aan de statistieken. In de eerste helft toonden we te veel respect voor dit fysiek sterke team: we waren niet agressief genoeg en werden te diep teruggedrukt. Het enige positieve was dat we bij de rust nog in de wedstrijd zaten. In de tweede helft kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht, al kwam dat ook wel omdat Genk na de 2-0 terugplooide om zo de counterval open te zetten”, aldus de Malmö-coach.

In de Zweedse competitie en de Europese voorrondes kon twintigvoudig landskampioen Malmö telkens veel kansen bij mekaar voetballen, in Genk kwam er amper één bal tussen de palen. “Wij moeten echt op topniveau zijn als we iets willen rapen tegen hen en dat niveau hebben we hier vanavond niet bereikt. We beschouwen dit als een goede les, in de thuiswedstrijd zullen we laten zien dat we echt wel beter kunnen. Wat de groep betreft is er met één nederlaag niets verloren: er resten ons nog veel wedstrijden en we maken nog steeds kans om door te gaan.”