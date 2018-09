Een opvallend beeld uit de Brusselse metro, waar een vos op zijn achterste poten door het raampje tuurt. De MIVB zette de foto op haar Facebookpagina met als bijschrift “Richting: Vossenplein”. Het dier werd volgens de Brusselse vervoersmaatschappij opgemerkt op de grens van Ukkel, Vorst en Drogenbos, in het depot Marconi. Of de foto echt is, is niet geweten. Het beeld werd alvast wel gretig gedeeld op sociale media.