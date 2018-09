Sevilla veel te sterk voor Standard

Standard beleefde donderdag een minder leuke avond in het nochtans warme Sevilla.

De Rouches begonnen met vijf verdedigers en dat was eraan te merken. Sevilla domineerde de bal én scoorde al na acht minuten de 1-0 via een perfecte vrije trap van Ever Banega. Wat later kwam Standard goed weg na een harde knal van Roque Mesa. Op slag van rust scoorden de Rouches plots tegen via Moussa Djenepo, maar Franco Vazquez zorgde snel voor de 2-1 met een heerlijke knal.

Na rust kon Standard nooit een vuist maken. Wissam Ben Yedder scoorde al snel de 3-1 en strafte twintig minuten voor tijd een Luikse flater af. Banega legde met zijn tweede van de avond de 5-1-eindstand vast. Al had Sevilla de score nog verder kunnen uitdiepen.

Een rampstart dus voor Standard, dat meteen de rode lantaarn draagt in de groep. In de andere wedstrijd was Krasnodar met 0-1 te sterk voor Belediyespor.

