Genk simpelweg maatje te groot voor Malmö

De Zweedse competitie is de Europa League niet. Zeventien wedstrijden op rij was Malmö FF ongeslagen maar het werd donderdagavond al snel duidelijk dat die reeks in Genk zou worden afgebroken. Racing bleek simpelweg een maatje te groot voor de degelijk georganiseerde maar offensief onbestaande bezoekers. Vukovic moest niet één bal pakken, een doelpunt van de beide ‘misters Europe’ Trossard en Samatta volstonden ruimschoots voor de verhoopte start (2-0) in de groepsfase van de Europa League.