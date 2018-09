GETEST. 90 minuten drijven in zoutwater: “Floaten is even offline gaan”

Hasselt -

Gewichtloos drijven in een tank met zoutwater, om helemaal zen te worden. Dat is floating. Een hype in Amerika die ook bij ons steeds populairder wordt. “Tijdens een float heb je geen zintuiglijke prikkels: je hersenactiviteit neemt af en je kunt alles loslaten”, zegt Geert Boets, die The Great Boost in Hasselt heropent. Onze reporter kroop zelf in de cabine en liet even alles los. Of deed alvast een poging.