Vynova investeert 150 miljoen in Tessenderlo: "Maar er moet dringend iets gedaan worden aan stroomvoorziening"

Tessenderlo - Het chemiebedrijf Vynova gaat de komende jaren ruim 50 miljoen euro extra investeren in Tessenderlo. Dat is donderdag gezegd tijdens de officiële inhuldiging van een nieuwe installatie voor de productie van kaliumhydroxide. “Hiermee bevestigt Vynova de belangrijke rol van haar vestiging in Tessenderlo”, zegt deputy president Luc Leunis van Vynova, dat de voorbije drie jaar al 100 miljoen euro investeerde in Tessenderlo.

Het was een opvallende stijger in de Top 500 van VKW Limburg. Met een omzet van 956 miljoen komt Vynova op de vierde plaats terecht in de lijst van de 500 grootste bedrijven in Limburg. De omzetstijging ...