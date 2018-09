Leopold Evens: de Meeuwense pater die ook moslims in de armen sloot

Meeuwen-Gruitrode - Met een sterke achterban in België timmerde Leopold Evens, beter gekend als ‘pater Pol’ uit Meeuwen, aan een betere toekomst in Pakistan. Letterlijk: als missionaris trok hij in Bhai Pheru, op zestig kilometer van Lahore, kerken en scholen op voor de laagste kaste, met wie hij meer dan veertig jaar samenleefde. “Pas dan weet je wat het is om christen te zijn.”

Het overlijdensbericht van pater Pol stond midden juli al in de krant, kort na zijn dood. Maar dit weekend, op 23 september, wordt hij herdacht tijdens een misviering in Meeuwen, waarin zijn leven en ...