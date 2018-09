Iconische rockband Kiss kondigt afscheidstournee aan

Na 45 jaar gaat de Amerikaanse rockband Kiss stoppen met optreden. Al komt er nog een laatste wereldtournee, zo heeft de band bekendgemaakt.

‘Het is samen met jullie een onvergetelijke ervaring geweest. Maar we kunnen niet vertrekken zonder nog een laatste keer afscheid te nemen’, zo kondigt Kiss zijn afscheid online aan. ‘Onze afscheidsshow zal de meeste explosies en de meeste hits bevatten, en zal de luidste ooit worden.’

Ook bedankt Kiss op zijn website uitgebreid de fans. ‘Alles wat we de afgelopen vier decennia hebben opgebouwd, zou nooit zijn gelukt zonder de miljoenen mensen over de hele wereld, die in die jaren de clubs, arena’s en stadions hebben gevuld’, schrijft de band. ‘Dit is de ultieme viering voor degenen die ons hebben zien optreden en een laatste kans voor degenen die dat nooit hebben ervaren.’

Woensdag trad Kiss nog op in de finale van America’s Got Talent. De band zegt dat het afscheid bewust na die show is bekendgemaakt. ‘Met een zinderend optreden hebben we laten zien waarom we een van de meest iconische live-acts zijn’, besluit de band.

Kiss werd opgericht in januari 1973 door bassist Gene Simmons en gitarist Paul Stanley. Zij wilden van KISS de band maken ‘die ze altijd al hadden willen zien, maar nooit te zien kregen’