Antwerp Giants openen basketbalseizoen met zege in voorronde Champions League

Brussel - Vicekampioen Antwerp Giants heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen 2018-2019 winnend afgesloten. In de eerste voorronde van de Champions League basketbal wonnen de Giants met 74-83 op het parket van de Cypriotische kampioen AEK Larnaca. De terugwedstrijd gaat zaterdag (20u) door in de Lotto Arena.

Bij de rust stond het 38-38. Het team van Roel Moors maakte het verschil in het derde kwart, onder meer dankzij Jae’Sean Tate. De Amerikaanse nieuwkomer was het best bij schot met 21 punten, verder plukte hij tien rebounds. Ook Paris Lee (13 ptn) en Dave Dudzinski (10 ptn) lieten zich opmerken bij de bezoekers.

Als de Giants erin slagen Larnaca uit te schakelen, dan volgt er nog één dubbele confrontatie met ofwel het Hongaarse Szolnoki ofwel het Italiaanse Cantu voor een plaats in de groepsfase.

Ook Spirou Charleroi treedt aan in de voorrondes van de Champions League. De Carolo’s gaan vrijdag op bezoek bij het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Maandag volgt de return in de Spiroudome.

Slagen Antwerp Giants en/of Charleroi er niet in zich te plaatsen voor de groepsfase, dan is er nog het vangnet van de FIBA Europe Cup.

Landskampioen Oostende zit rechtstreeks in de groepsfase. De troepen van Dario Gjergja zijn ondergebracht in groep D, samen met Neptunas (Lit), Straatsburg (Fra), Promitheas (Gri), Bologna (Ita), Besiktas (Tur), Union Olimpija (Sln) en een qualifier.