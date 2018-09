De wind zorgt voor schattig moment tussen prins Harry en Meghan Markle

Meghan Markle schakelt hulp in van mama om boek te lanceren: “Dit is meer dan een kookboek” Video: Reuters

Meghan Markle werd donderdag door haar moeder en prins Harry vergezeld tijdens de lancering van haar kookboek, dat werd opgedragen aan de slachtoffers van de Grenfell Tower-brand. Voor Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, was het de eerste keer dat ze aan de zijde van haar vorstelijke dochter verscheen tijdens een officieel uitje. En Harry? Hij had werk met de lokken van zijn wederhelft...

De 37-jarige vrouw van prins Harry straalde toen ze samen met haar moeder over het gazon van Kensington Palace in Londen liep om haar boek officieel voor te stellen. “Ik ben de moeder van Meg”, zei een innemende Ragland toen ze zich voorstelde aan de vrouw die het kookboek mogelijk maakte en vertrouwde haar toe dat ze “net zo opgewonden” was als zij.

Het kookboek bundelt vijftig recepten van verschillende koks die hun lekkere maaltijden maken in de gemeenschappelijke keuken van het Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre. Toen Meghan te weten kwam dat die keuken - waar slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower kunnen eten - slechts twee dagen per week open is om budgettaire redenen, wilde ze helpen. Het resultaat is een kookboek, waarvan de opbrengst naar het centrum zal gaan.

Volgens de Britse pers is het “ongezien” dat een familielid van een aangetrouwde royal aanwezig is bij een officieel evenement. Doria Ragland kreeg echter een “koninklijk keurmerk” en heeft dus de goedkeuring van de Queen om aan de zijde van haar dochter te verschijnen. “Apetrots”, klonk het bij Ragland toen er werd gevraagd of ze trots is op Meghan.

Schattig moment

Tijdens de lancering ontstond er een schattig moment tussen de prins en Meghan Markle. De wind blies haar bruine lokken in het rond. Hij hielp zijn vrouw, gekleed in een jurk van Misha Nonoo en een blauwe jas van Smythe, door over haar hoofd te strelen. Zo kwamen haar haren weer netjes in de plooi te liggen.