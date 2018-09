Koppels vertellen hoe ze nooit seks hebben, maar toch hopeloos verliefd zijn

Uit een enquête bij 2.000 Britten blijkt dat zowat 18 procent van de respondenten jonger dan 30 vorig jaar minder dan tien keer seks heeft gehad. Over alle leeftijden heen ligt dat cijfer op 29 procent. De Britse omroep BBC laat drie ‘seksloze’ koppels aan het woord.

Amanda (35) en Steve zijn zes jaar getrouwd. “Dat er zo’n gebrek aan seks is in onze relatie, ligt eigenlijk aan mij”, vertelt Amanda aan BBC. “Ik ben zo moe, zowel door mijn job als door het huishouden. Het is alsof mijn libido ook bekaf is.”

Hun zoontje Elliott is bijna twee en huppelt vrolijk de kamer rond. Ook zijn komst is één van de redenen waarom zijn ouders bijna niet aan seks toekomen. “Seks overdag en in de namiddag zit er sowieso al niet in als er een kind in huis rondloopt”, legt Londenaar Steve uit. “Zelfs als je hem voor enkele uren in zijn bedje legt, denk je alleen maar ‘Ik moet nu snel allerlei dingen doen of wat bijslapen’.”

Jacob en Charlotte zijn beiden 23 en dolverliefd. En toch is er geen plaats voor seks in hun relatie. “We zijn vier jaar samen”, zegt Charlotte. “De laatste drie jaar hebben we geen seks meer gehad. En we zijn het ook niet meer van plan.”

Jacob en Charlotte Foto: BBC

Charlotte is aseksueel, Jacob is dat niet. “We hebben zes maanden geprobeerd wat werkte. Maar geen van ons werd er echt vrolijk van. Jacob wil geen seks hebben met iemand die geen seks wil hebben.”

Wat voor sommige mannen misschien een dealbreaker zou zijn, is dat voor Jacob niet. “Ik heb een fantastische relatie met een geweldig persoon”, zegt hij. “Er zijn andere manieren om affectie te tonen.”

Toch is het niet altijd even makkelijk om over hun seksloze relatie te praten, moet Charlotte bekennen. “Ik denk niet dat ik er iemand is die erover kan praten zonder te impliceren wat een last dit moet zijn voor mij. Terwijl het een keuze is die ik zelf heb gemaakt. Het is echt triest hoe sommige mensen seks belangrijker vinden dan geluk.”

Thom en Steve zijn vorig jaar getrouwd en vormen al vier jaar een koppel. Het paar uit Bristol heeft nog nooit seks gehad met elkaar. Ze noemen zichzelf aseksueel en hun eerste date beschouwen ze nog altijd als “een van de beste onenightstands ooit waarop volstrekt niets gebeurde”.

Volgens Thom wordt onze maatschappij meer en meer “versekst”, maar “houdt dat niet per se in dat mensen ook meer seks hebben”.

Thom en Steve Foto: BBC

“Er is meer druk om seks te hebben en misschien dwingt dat sommige mensen zo om meer seks te hebben”, voegt hij er wel aan toe.

Als Thom en Steve bekennen dat ze nog nooit seks hebben gehad, zijn mensen vaak geshockeerd en vragen ze zich af hoe ze dan van elkaar kunnen houden. “Als je seks kan hebben zonder liefde, waarom kan je dan geen liefde hebben zonder seks?” is hun antwoord steevast.

Normaal bestaat niet

Sekstherapeut Martin Burrow ziet het steeds vaker opduiken, legt hij uit aan BBC. “Meer mensen laten weten dat ze ontevreden zijn met hun seksleven. Of het een culturele verschuiving is en mensen makkelijker over seks praten - of mensen echt minder seks hebben, is niet duidelijk.”

Over hoe vaak je dan wel seks moet hebben, is Martin duidelijk. “Normaal bestaat niet. Sommige koppels kunnen erg intiem zijn zonder dat er seks aan te pas komt. Anderen hebben soms weinig en dan weer veel seks - afhankelijk van bijvoorbeeld hun hoeveelheid werk, vermoeidheid of ziekte.”